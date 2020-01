സിഎഎ: റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ യുഎസ് നഗരങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഇന്ത്യക്കാർ

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ, പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ യുഎസിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമവുമായി ഇന്ത്യൻ വംശജർ. 30 നഗരങ്ങളിൽ സി‌എ‌എ വിരുദ്ധ ബാനറുകളുമായി റാലികളും മാർച്ചുകളും നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭകർ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും മുഴക്കി. ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷത ഭീഷണിയിലാണെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ന്യൂയോർക്ക്, ഷിക്കാഗോ, ഹൂസ്റ്റണ്‍, അറ്റ്ലാന്റ, സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാഷിങ്ടനിലും പ്രക്ഷോഭകർ ‘ഭാരതാ മാതാ കീ ജയ്’, ‘ഹിന്ദു, മുസ്‌‍‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്; എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ’ എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി അണിനിരന്നു. ഷിക്കാഗോയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധം നടന്നത്. നഗരത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആളുകൾ മനുഷ്യച്ചങ്ങല രൂപീകരിച്ചു.

വാഷിങ്ടനിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം ഇന്ത്യക്കാർ വൈറ്റ് ഹൗസിനടുത്തുള്ള പാർക്കിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്കു സമീപത്തേക്കു മാർച്ച് നടത്തി. ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ മുസ്‌ലിം കൗൺസിൽ (ഐഎഎംസി), ഇക്വാളിറ്റി ലാബ്സ്, ബ്ലാക്ക് ലീവ്സ് മാറ്റർ (ബിഎൽഎം), ജ്യൂവിഷ് വോയിസ് ഫോർ പീസ് (ജെവിപി), ഹിന്ദൂസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് (എച്ച്എഫ്എച്ച്ആർ) തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഹാർവഡ് അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സിഎഎ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു.

അതേസമയം, പൗരത്വ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ നേതൃത്വത്തിലും സംഗമങ്ങൾ നടന്നു. ധീരമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച മോദി സർക്കാരിനെ സിഎഎ അനുകൂലികൾ അഭിനന്ദിച്ചു. അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും പൗരത്വ ഭേദഗതി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.



