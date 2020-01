കവലപ്രസംഗം കൊണ്ടായില്ല; എൻപിആറിൽ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കണം: പിണറായിയോട് മുനീർ

കോഴിക്കോട് ∙ കേരളത്തിൽ ദേശീയ ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ) നടപ്പാക്കില്ലെന്നു പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പൊതുഭരണ വകുപ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ നവംബർ 12ന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചു പുതിയത് ഇറക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് എം.കെ.മുനീർ. അല്ലാത്ത കാലത്തോളം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിനനുസരിച്ചു നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. കവലപ്രസംഗം ഗംഭീരമായി നടത്തിയതുകൊണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എൻപിആർ നടപടികളുമായി സർ‌ക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ജനുവരി 23നു മഞ്ചേരി നഗരസഭ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ്. നിലവിൽ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉത്തരവു മാറ്റി സെൻസസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നു കാണിച്ചു പുതിയതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനെങ്കിലും സർക്കാർ തയാറാകണം. നിലവിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുക. തലയ്ക്കുള്ള അസുഖത്തിനു കാലിനു ചികിത്സ നടത്തുന്നതു പോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

