മനുഷ്യശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ നടപടിയെന്നു മജീദ്; വേണ്ടെന്നു മുനീർ: ലീഗിൽ ഭിന്നത

തിരുവനന്തപുരം ∙ മനുഷ്യശൃംഖലയില്‍ പങ്കെടുത്ത മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യമില്ലെന്ന് ലീഗ് നേതാവ് എം.കെ. മുനീര്‍. പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കരുതെന്നു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പാര്‍ട്ടി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടില്ല. പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി.എ. മജീദിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മുനീർ.

മനുഷ്യശൃംഖലയിൽ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്ത സംഭവം വിവാദമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംപിയുടെ നിലപാട്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം എന്ന നിലയിലാണ് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് കോഴിക്കോട്ടു നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിലും എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും പങ്കെടുത്തിരുന്നെന്നും കെ. മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, എല്‍ഡിഎഫ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയില്‍ ലീഗ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളോ പ്രവര്‍ത്തകരോ പങ്കെടുത്തോ എന്ന് പാര്‍ട്ടി അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കെ.പി.എ മജീദ് പ്രതികരിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ അറിയില്ല. പ്രാദേശിക നേതാക്കളോ പ്രവര്‍ത്തകരോ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ നടപടി എടുക്കുമെന്നും മജീദ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.



