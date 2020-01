ജയ് മോദി എന്നു വിളിച്ചാൽ ആർക്കും പത്മശ്രീ: സമിക്ക് പുരസ്കാരം നൽകിയതിൽ എൻസിപി

മുംബൈ ∙ പാക്ക് വംശജനും 2016 മുതൽ ഇന്ത്യൻ പൗരനുമായ ഗായകൻ അഡ്നാ‍ൻ സമിക്കു പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നൽകിയതിനെ വിമർശിച്ച് എൻസിപി. 130 കോടി ഇന്ത്യക്കാരെ അപമാനിക്കുന്നതാണിത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം, പൗര റജിസ്റ്റർ, ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു ക്ഷീണം മറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നും എൻസിപി ആരോപിച്ചു.

ജയ് മോദി എന്നു മന്ത്രിക്കുന്ന ഏതു പാക്കിസ്ഥാനിക്കും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുമെന്നു മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയും എൻസിപി വക്താവുമായ നവാബ് മാലിക് ആരോപിച്ചു. പാക്ക് നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകനായി ലണ്ടനിൽ ജനിച്ച സമി, 2015 ലാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയത്. തൊട്ടടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ പൗരത്വം ലഭിച്ചു.

മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പത്മശ്രീ പട്ടികയിൽ അഡ്നാൻ സമിയുടെ സ്വദേശമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. സമിക്ക് പത്മശ്രീ നൽകിയതിനെ കോൺഗ്രസും മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേനയും എതിർത്തിരുന്നു.



