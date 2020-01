യുപിയിലെ പൊലീസ് അതിക്രമം; വിഡിയോ തെളിവുകളടക്കം കൈമാറി‌ കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലെ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളുടെ തെളിവ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന് കൈമാറി കോൺഗ്രസ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി, എഐസിസി ജനറൽ സെകട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള പ്രതിനിധി സംഘം കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് എച്ച്.എൽ.ദത്തുവിനെ കണ്ടാണ് തെളിവു കൈമാറിയത്.

പൊലീസ് വെടിവയ്പിന്റെയും അതിക്രമങ്ങളുടെയും വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും കമ്മിഷന് സമർപ്പിച്ചു. കള്ളക്കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെയും കേസിൽ കുടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും രേഖകൾ കൈമാറിയതായും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മനു അഭിഷേക് സിങ്‌വി പറഞ്ഞു.

English summary: Police atrocities in UP; Congress hand over evidence