കൊറോണ: മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയിലെ വുഹാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവിശ്യകളിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർഥികളടക്കമുള്ള മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുമായും മറ്റ് പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ പ്രത്യേക വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹത്തിന് എച്ച്‌വൺഎൻവൺ ആണെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു.



English Summary: State govt. asks Centre to take immediate actions to bring back Keralite in Wuhan