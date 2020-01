ന്യൂഡൽഹി ∙ നിര്‍ഭയക്കേസില്‍ ദയാഹര്‍ജി തള്ളിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രതി മുകേഷ് സിങ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി നാളെ ഉച്ചയ്ക്കു പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ് ആര്‍.ഭാനുമതി അധ്യക്ഷയായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കെ ഹര്‍ജിയില്‍ അടിയന്തരവാദം വേണമെന്നു മുകേഷിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

വധശിക്ഷ കാത്തുനില്‍ക്കുന്നവരുടെ ഹര്‍ജിയേക്കാള്‍ അടിയന്തരമായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്‍ഡെ വാക്കാല്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ, നിര്‍ഭയക്കേസിലെ മുഖ്യസാക്ഷിയുടെ മൊഴികള്‍ പൊലീസ് പറഞ്ഞുപഠിപ്പിച്ചതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതി പവന്‍ ഗുപ്തയുടെ പിതാവ് നല്‍കിയ റിവിഷന്‍ഹര്‍ജി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി വിധി പറയാന്‍ മാറ്റി. ഈ വാദം നേരത്തെ കോടതി തള്ളിയതാണ്.



English Summary: Delhi rape convict Mukesh Singh’s petition against rejection of mercy plea in SC tomorrow