നഷ്ടപരിഹാരം വേഗത്തിലാക്കാൻ ആക്സിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് 3 മാസത്തിനകം സമർപ്പിക്കണം: ഡിജിപി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർമാർ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി 3 മാസത്തിനകം ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണലിനോ മറ്റ് ഏജൻസികൾക്കോ സമർപ്പിക്കണമെന്നു ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ. വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കാനാണിത്. നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്കും ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിനും നിശ്ചിത ഫീസ് ഈടാക്കി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകാമെന്നും ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: accident information report to be submitted within 3 months for getting compensation faster