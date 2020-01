മാഹി∙ ഗവർണറെ വരച്ചവരയിൽ നിർത്തുന്ന മമത ബാനർജിയെക്കണ്ടു പിണറായി വിജയൻ പഠിക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ സർക്കാരിന് ആത്മാർഥതയുണ്ടെങ്കിൽ കേരള നിയമസഭയെ അവഹേളിച്ച ഗവർണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

ഗവർണക്കെതിരായ പ്രമേയത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടാൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും. ഗവർണർ ബിജെപിയുടെ മെഗാഫോൺ ആയി മാറിയെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി നയിക്കുന്ന സഹനസമര പദയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയെന്നു കെ.മുരളീധരൻ എംപി പറഞ്ഞു. ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയത്തെ എതിർക്കുന്നതിനു കാരണം അതാണ്. ലാവലിൻ കേസിലെ വിധി മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നീക്കമാണിത്. നയപ്രഖ്യാപന ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തനിനിറം അറിയാമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, നാളെ ഗവര്‍ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ ലോകം. നയപ്രഖ്യാപനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് വായിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ തയ്യാറാകുമോ എന്നതാണ് ആകാംക്ഷ ഉയര്‍ത്തുന്ന ചോദ്യം. ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നോട്ടിസ് നല്‍കിയ പ്രമേയവും ചൂടുപിടിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ഗവര്‍ണര്‍ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തില്‍ പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിയെ എതിര്‍ത്തുകൊണ്ടുള്ള ഭാഗം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കിയത്.

ഇതു വായിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തയാറാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി കാണേണ്ടത്. കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യം നയപ്രഖ്യാപനത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കാമോ, കേന്ദ്രം പാസാക്കിയ നിയത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്കു സംസാരിക്കാനാകുമോ എന്നീ ചോദ്യങ്ങളാണു ഗവര്‍ണര്‍ മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടുള്ളത്. സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന മറുപടി ഗവര്‍ണര്‍ക്കു തള്ളാം. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിഭാഗങ്ങള്‍ വായിക്കാനും കഴിയും. എഴുതി തയാറാക്കിയ പ്രസംഗത്തിന് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും പരാമര്‍ശം നടത്തുന്നതിനും തടസ്സമില്ല.



English Summary : Ramesh Chennithala says he is adhering to the resolution against governor