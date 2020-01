മോദിക്കു പിന്നാലെ കാടുകയറാന്‍ രജനിയും; ത്രില്ലടിക്കാന്‍ ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുശേഷം ഡിസ്കവറി ചാനലിന്റെ മാന്‍ വേഴ്സസ് വൈല്‍ഡ് ഷോയില്‍ അംഗമായി സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ രജനികാന്ത്. പരിപാടിയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി രജനി ബന്ദിപ്പൂര്‍ വനമേഖലയിലേക്കു തിരിച്ചു. ബെയർ ഗ്രിൽസ് അവതാരകനായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഷോ ഒരേ സമയം പ്രശംസയും വിമർശനവും ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു.



മുതലകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിനെ പറ്റിയുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യം നടത്തിയതും ഈ ഷോയിൽ ആയിരുന്നു. പുതിയ ലക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് രജനികാന്തിനെയാണ്. ദർബാറിന്റെ വിജയത്തിനു ശേഷം ഷോയുടെ ഷൂട്ടിനായി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പുറപ്പെടുന്ന സൂപ്പർസ്റ്റാറിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു,



കർണാടകയിലെ ബന്ദിപ്പൂർ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഷൂട്ട്‌. ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസമാണു ഷൂട്ട്‌. പകൽ സമയം 6 മണിക്കൂർ വീതം അനുമതി നൽകിയതായി ബന്ദിപ്പൂർ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജിം കോർബെറ്റ് ദേശീയ പാർക്കിൽ ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുമൊന്നിച്ചുള്ള മാന്‍ വേഴ്സസ് വൈല്‍ഡ് എപ്പിസോഡിന്റെ ഷൂട്ട്. 3.69 മില്യൺ ആളുകൾ കണ്ട പരിപാടി സമീപകാല റെക്കോർഡ് കൂടിയായിരുന്നു.

