മുംബൈ നഗരം ഉറങ്ങാതെ കാക്കാൻ ബെസ്റ്റ്; പ്രോത്സാഹനം കാത്ത് മാളുകളും വ്യാപാരികളും

മുംബൈ ∙ ഉറങ്ങാത്ത നഗരത്തിൽ യാത്ര തടസ്സം കുറയ്ക്കാൻ ബെസ്റ്റ് ബസുകൾ പുലർച്ചെ 4.30 വരെ സർവീസ് നടത്തും. അടുത്ത മാസം ഒന്നു മുതലാണ് ഈ സൗകര്യം. ഷോപ്പിനു ശേഷമോ സിനിമ കണ്ടോ മടങ്ങുന്നവർ വഴിയിൽ കുടുങ്ങാതിരിക്കാനാണു സംവിധാനം. മാളുകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളിലേക്കും നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും യാത്രാ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ 15 ബസുകളാണ് ഏർപ്പെടുത്തുക. വശ്യാനുസരണം സർവീസ് വർധിപ്പിക്കും

നഗരത്തിലെ ഷോപ്പിങ് മാളുകൾക്കും റസ്റ്ററന്റുകൾക്കും തിയറ്ററുകൾക്കും 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകുന്ന പദ്ധതി റിപ്പബ്ലിക് ദിന രാത്രി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നെങ്കിലും രാത്രി വൈകി പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവിൽ രാത്രി 12.30 വരെയാണു ബെസ്റ്റ് ബസ് സർവീസുകൾ ഉള്ളത്. ലോക്കൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഏതാണ്ട് 1.30 വരെയും. ടാക്‌സികളെയും ആപ് അധിഷ്ഠിത ക്യാബുകളെയും ആശ്രയിക്കാമെന്നു വച്ചാൽ അർധരാത്രിക്കു ശേഷം അമിത നിരക്കു നൽകേണ്ടിവരും.

പ്രോത്സാഹനം കാത്ത് മാളുകളും വ്യാപാരികളും

മുംബൈ ∙ 24 മണിക്കൂറും തുറന്നിരിക്കുന്ന നഗരമെന്ന പദ്ധതിക്കു തുടക്കമായെങ്കിലും അണിചേരാൻ ഇനിയും ഒട്ടേറെ ഷോപ്പിങ് മാളുകളും വ്യാപാരികളും. താൽപര്യമുളള ആർക്കും 27 മുതൽ ‘നിശാ നഗര’ പദ്ധതിയിൽ അണിചേരാമെന്ന ടൂറിസം മന്ത്രി ആദിത്യ താക്കറെയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കപ്പുറത്ത് സർക്കാരിന്റെ പ്രോൽസാഹന നടപടികളോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

നിശാനഗര പദ്ധതി പച്ചപിടിച്ചു വരുന്നതുവരെയെങ്കിലും പ്രോൽസാഹന നടപടികൾ വ്യാപാരികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തങ്ങൾ കടകളും മറ്റും വെറുതെ തുറന്നുവച്ചതുകൊണ്ടു കാര്യമില്ലെന്നും ജനങ്ങളുടെ ശീലം മാറ്റി ആളുകളെ രാത്രി നഗരത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ പദ്ധതിക്ക് ഉണർവു ലഭിക്കൂ എന്നും ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ മലയാളി വ്യാപാരി പറഞ്ഞു.

ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ പോലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു പദ്ധതി തുടങ്ങാനായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട പ്രതികരണം ഉണ്ടായേനെയെന്നു കച്ചവടക്കാർ പ്രതികരിച്ചു. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം അധികമായി തുറന്നു വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണു പല കടയുടമകളും പറഞ്ഞത്.

നിലവിൽ ബാറുകളും പബ്ബുകളും അടയ്ക്കുന്ന 1.30 വരെ തുറക്കാനാണു നിശാനഗരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന പലരുടെയും തീരുമാനം

ആൾത്തിരക്ക് നോക്കി സർവീസ് ക്രമീകരിക്കും

ഉറങ്ങാത്ത നഗരം പദ്ധതിയെ ബെസ്റ്റ് എല്ലാ വിധത്തിലും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നു ബെസ്റ്റ് ജനറൽ മാനേജർ സുരേന്ദ്രകുമാർ ബാഗ്‌ഡെ പറഞ്ഞു.യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കരുതി സിസിടിവി ക്യാമറകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബസുകളാണു ബെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക.

ലോവർ പരേൽ, ബാന്ദ്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഷോപ്പിങ് മാളുകളിൽ നിന്നു തൊട്ടടുത്ത സ്‌റ്റേഷനുകളിലേക്കു ബസുകൾ ഉണ്ടാകും. ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആൾത്തിരക്കെന്നു സർവേ നടത്താനും ബെസ്റ്റ് ബസ് അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവേ റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ക്രമീകരിക്കും.

അത്രമോശമല്ല ബെസ്റ്റ്



ലോക്കൽ ട്രെയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനമാണ് ബെസ്റ്റ് ബസ്. ആപ്് അധിഷ്ഠിത ക്യാബുകളുടെ വരവോടെ നഷ്ടത്തിലായെങ്കിലും ഈയിടെ മിനിമം ചാർജ് കുറയ്ക്കുക വഴി 15 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ബെസ്റ്റിനു കഴിഞ്ഞു.പ്രതിദിനം 34 ലക്ഷം യാത്രക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നോൺ എസി ബസുകൾക്ക് 5 രൂപയും എസി ബസുകൾക്കു 6 രൂപയുമാണു മിനിമം ചാർജ്.

