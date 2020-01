ജെഎൻയു: സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിരുദ്ധ മറുപടിയുമായി സർവകലാശാല

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സർവകലാശാല (ജെഎൻയു) ക്യാംപസിലെ പ്രധാന ഗേറ്റിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ വിവരാവകാശ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധ മറുപടി നൽകി സർവകലാശാല. ജനുവരി 5 മുതലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റ് അഞ്ജലി ഭരദ്വാജ് ജനുവരി 17ന് നൽകിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയിൽ മറുപടിയായി അന്നേദിവസം നോർത്ത് ഗേറ്റിലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മുതൽ അർദ്ധരാത്രി വരെയുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ ലഭ്യമല്ല, ജെഎൻയുവിലെ സമീപകാല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ അവ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തടഞ്ഞുവച്ചിരുന്നെന്നാണ് സർവകലാശാല അധികൃതർ മറുപടി നൽകിയത്.

മറ്റൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് സൗരവ് ദാസ് ജനുവരി 9ന് നൽകിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയിൽ നോർത്ത്, മെയിൻ ഗേറ്റുകളിലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മുതൽ രാത്രി 11 വരെയുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെന്നാണ് മറുപടി. 2019 ഡിസംബർ 30 മുതൽ 2020 ജനുവരി 8 വരെ നോർത്ത് / മെയിൻ ഗേറ്റ് സെർവർ റൂമിൽ എന്തെങ്കിലും നശീകരണ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലെന്നാണ് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സമാന സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് അപേക്ഷയിൽ വിരുദ്ധ മറുപടികളാണ് സർവകലാശാല നൽകിയത്.

ക്യാംപസിലെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണകാരികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ലെന്ന ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ മുൻപത്തെ വാദത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ. മതിയായ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും വിഡിയോ റെക്കോർഡിങുകളുടെയും അഭാവത്തിൽ ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

ജനുവരി 5ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഇരുമ്പ് വടികളുമായി മുഖംമൂടി ധരിച്ച ആക്രമണകാരികൾ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ജെഎൻയു പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വർദ്ധനവിനെ എതിർത്ത ഇടതുപക്ഷ പിന്തുണയുള്ള വിദ്യാർഥികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികൾ സി‌ഐ‌എസ് പരിസരത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബലമായി പുറത്താക്കുകയും സെർവറുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയും ചെയ്തതായി അതിൽ ആരോപിച്ചു. സെർവറുകൾ രണ്ടുതവണ കേടായതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു - ജനുവരി 3 ന് ഒരു തവണയും അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും.

ആക്രമണം നടന്ന ദിവസം രണ്ട് ഗേറ്റുകളിൽനിന്നുള്ള സെർവർ റൂമിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സർവകലാശാല അവകാശപ്പെട്ടു. സെർവർ റൂം നശിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ നേതാവ് ഐഷി ഘോഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ജെഎൻയു എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. സി‌ഐ‌എസ് പരിസരം നശിപ്പിച്ച വിദ്യാർഥികൾ വൈദ്യുതി വിതരണം നിർത്തിവച്ചതായും അതുവഴി സെർവറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും സിസിടിവി നിരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് എഫ്‌ഐ‌ആറിൽ ജെ‌എൻ‌യു അധികൃതർ പറയുന്നു.



