കേരളത്തില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ 5 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍; ഒരുക്കങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രസംഘത്തിന് തൃപ്തി

തിരുവനന്തപുരം∙ കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്‍ തൃപ്തിയെന്ന് കേരളം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ കേന്ദ്രസംഘം. ചൈനയില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവര്‍ അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കണം. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കൊറോണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നെഗറ്റീവാണെന്നും കേന്ദ്ര സംഘം വ്യക്തമാക്കി.

അതിനിടെ, കേരളത്തില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ അഞ്ചുപേരും വീടുകളില്‍ 431 പേരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവര്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ മറച്ചുവയ്ക്കാതെ അടിയന്തര ചികില്‍സ തേടണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി. ചൈനയില്‍ കുടുങ്ങിയ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് കേരളം കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുലഭിച്ചതായി വ്യോമയാന മന്ത്രാലയവുമായി സംസാരിച്ച കേരളത്തിന്‍റെ പ്രതിനിധി എ. സമ്പത്ത് ഡല്‍ഹിയില്‍ പറഞ്ഞു.



കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി, ചൈനയിൽനിന്നെത്തിയ 29 വിദ്യാർഥികൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇവരുടെ രക്ത പരിശോധനയിൽ വൈറസ് ബാധയില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, 28 ദിവസത്തേക്കു പൊതു പരിപാടികളിലോ ആളുകൾ കൂടുന്നിടത്തോ പോകരുതെന്നു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇവർക്കു നിർദേശം നൽകി. ആശങ്കയുടെ സാഹചര്യമില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്തു ഇതുവരെ ആർക്കും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി വിജയഭാസ്കർ പറഞ്ഞു.



വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വന്നിറങ്ങിയ മുപ്പതിനായിരത്തോളം യാത്രക്കാരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.



English Summary : Over 400 Under Watch At Homes In Kerala Amid Coronavirus Scare