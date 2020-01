തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് 633 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ. പത്തു പേരുടെ രക്തസാംപിൾ അയച്ചതിൽ ആറും നെഗറ്റീവാണ്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നെടുമ്പാശേരി, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് സ്ക്രീനിങ് ഏർപ്പെടുത്തി. വുഹാനിലെ മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Corona virus: 633 people under observation in kerala says health minister