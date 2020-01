‘ഇനിയൊരു ദവീന്ദര്‍ സിങ് ഉണ്ടാകരുത്’; ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ പരിശോധനയുമായി സിആർപിഎഫ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭീകരർക്കൊപ്പം ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഡിവൈഎസ്പി ദവീന്ദര്‍ സിങ് പിടിയിലായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സേനയ്ക്കുള്ളിൽ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാപരിശോധനയുമായി സിആർപിഎഫ്. മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം സിആർപിഎഫ് സുരക്ഷാസേനാംഗങ്ങളെയാണ് ആഭ്യന്തര പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കിയത്. ഭീകരർക്കൊപ്പം ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിടിയിലാകുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സുരക്ഷാപരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണെന്നും സിആർപിഎഫ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ എ.പി.മഹേശ്വരി പറഞ്ഞു.

ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെറുക്കാൻ 70,000 സിആർപിഎഫ് സേനാംഗങ്ങളെയാണ് കശ്മീർ താഴ്‌വരയിൽ മാത്രം വ്യന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിടിയിലായ ദവീന്ദർ സിങ് ഭീകരരെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ ഭീകരർക്കൊപ്പമാണ് ദവീന്ദർ സിങ്ങിനെ പിടികൂടിയത്. ഇയാളുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് ഒരു എകെ റൈഫിളും രണ്ട് പിസ്റ്റലുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രവർത്തന മികവിനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ദവീന്ദർ, ഭീകരരെ കശ്മീരിനു പുറത്തെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ജമ്മു– ശ്രീനഗർ ഹൈവേയിൽവച്ചാണു പിടിയിലാകുന്നത്.

English Summary: CRPF carries out vigilance check of over 3 lakh personnel