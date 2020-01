കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് കുരുക്ക്; റിപ്പോർട്ട് തേടി കമ്മിഷൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂറിന്റെ കൊലവിളി പ്രസംഗത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി ഡല്‍ഹി മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ. ഡല്‍ഹി റിത്താലയിലെ ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ പ്രസംഗിക്കവെയായിരുന്നു താക്കൂർ വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

‘രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകാരെ വെടിവച്ചു കൊല്ലൂ’ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത മന്ത്രി, പ്രവര്‍ത്തകരെ കൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റുവിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. റിത്താലയിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി മനീഷ് ചൗധരി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബിജെപി നേതാക്കളും ഈ സമയം വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഇതേ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു.

ഇതിന്റെ വിഡിയോ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. റിത്താല റിട്ടേണിങ് ഓഫിസറില്‍നിന്നാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയിട്ടുള്ളത്. താക്കൂറിന്റെ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന് പരാതി നല്‍കുമെന്ന് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാദ പ്രസ്താവന പരിശോധിക്കുമെന്നും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.



എന്നാൽ വിവാദ പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ വിഡിയോ കാണാനും ഡൽഹിയിൽ ജനങ്ങളുടെ ആ സമയത്തെ വികാരം മനസ്സിലാക്കാനുമാണ് താക്കൂർ പറഞ്ഞത്. ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിയായ താക്കൂർ ശനിയാഴ്ച ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ്.

