പ്ലാസ്റ്റിക് കാട്ടിലിട്ടാൽ നടപടി പരിഗണനയിൽ: പി.കെ. കേശവൻ ഐഎഫ്എസ്

കോട്ടയം ∙ വനങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കു കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പരിഗണയിലെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫിസർ പി.കെ. കേശവൻ ഐഎഫ്എസ്.

എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ മുതൽ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽവരെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. കടൽജീവികളുടെയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെയും ആമാശയത്തിൽനിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെത്തുന്നു. ജീവികൾക്കും പ്രകൃതിക്കും മാരകമായ അവസ്ഥയാണിത്. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസംകൊണ്ട് അതിനെ തുടച്ചുമാറ്റുക സാധ്യമല്ലെന്നും മനോരമ ഓൺലൈനിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഈ മൂന്നുകാര്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനാണ് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കോട്ടയം പ്രസ്ക്ലബിന്റെ ഗ്രീൻ ലൈഫ് പരിസ്ഥിതി കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ പി.കെ. കേശവനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽനിന്ന്...



പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ



കടലിലെ മത്സ്യത്തിനും കരയിലെ മൃഗത്തിനും ഇന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഭീഷണിയാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞകാലം കൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഭൂമിയെ കാർന്നുതിന്നാൽ തുടങ്ങിയത്. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസംകൊണ്ട് അതിനെ പടിക്കുപുറത്തു നിർത്തുക സാധ്യമല്ല. അതിനു കുറച്ചു കാലമെടുക്കും. നിലവിൽ വനങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമല്ല. ആ വിഷയം പരിഗണയിലാണ്. പിഴ ഈടാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

വനവും ടൂറിസവും



ടൂറിസം പോലുള്ള വനേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുവാദം ആവശ്യമാണ്. വനഭൂമി വ്യാവസായികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ട്. എങ്കിലും കേരളത്തിൽ വാഴച്ചാൽ, അതിരപ്പിള്ളി, സൂചിപ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളി‍ൽ ഡേ ടൈം ടൂറിസം പരിപാടികൾ ഉണ്ട്. നൈറ്റ് സ്റ്റേ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇല്ല.

വന്യമൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും



മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങൾക്കും വനങ്ങൾക്കും മേൽ അതിക്രമം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് മൃഗങ്ങൾ തിരിച്ചും അക്രമാസക്തരാകുന്നത്. അതേസമയം വനമേഖലകൾക്കു സമീപമുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളും മറ്റും ധാരാളം പേരുടെ അതിജീവനമാർഗമാണ്. അതും കണക്കിലെടുക്കണം. അവരുടെ തൊഴിലിനും സ്ഥലത്തിനും പകരം സ്ഥലമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനമോ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാലേ ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതിനു ബോധവൽക്കരണം മാത്രം മതിയാകില്ല.

കാലാവസ്ഥയും വന്യജീവികളും

കാലം തെറ്റിയുള്ളതാണ് നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ. ഇത് മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല, വന്യജീവികളെയും ബാധിക്കും. ജീവികളുടെ വംശനാശത്തിനുപോലും സാധ്യതയുണ്ട്.

കാട്ടുതീയ്ക്കുള്ള സാധ്യത

ആമസോണിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും സംഭവിച്ചതുപോലെ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകാൻ കേരളത്തിൽ സാധ്യതയില്ല. വന്‍തോതിൽ മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്ററാണ് കാട്ടുതീയ്ക്ക് ഇന്ധനമായി നിന്നുകത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ അത്തരം ജൈവശേഖരം വൻതോതിലില്ല. ആവശ്യത്തിനു മഴ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവ അലിഞ്ഞുപോകുന്നു. വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ പുൽപ്രദേശങ്ങൾ കത്തുന്നതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ അത് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

വനങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, നദികൾ, വന്യജീവികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന മൗലിക കടമകളിൽ ഒന്നാണ്. അത് എത്രമാത്രം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു എന്നത് ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും വേണം.

English Summary: Govt plan to take action against plastic dispose in the forest also, says P K Kesavan IFS