പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ മനുഷ്യഭൂപടം: ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണമെന്ന് ബെന്നി ബെഹനാൻ

കൊച്ചി ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ യുഡിഎഫ് 30ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യഭൂപടത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബെഹനാൻ എംപി അറിയിച്ചു. വയനാട് ഒഴികെ 13 ജില്ലകളിലും പതിനായിരക്കണക്കിനു പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കുന്ന മനുഷ്യഭൂപടവും വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ ലോങ് മാർച്ചുമാണ് നടക്കുക. ഓരോ ജില്ലയിലും വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മനുഷ്യഭൂപടം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.



ഭൂപടത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന പ്രവർത്തകർ ത്രിവർണ നിറത്തിലുള്ള തൊപ്പികൾ അണിയും, മനുഷ്യഭൂപടത്തിനു പുറത്ത് 10 മീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ ചതുരാകൃതിയിൽ ദേശീയപതാകയേന്തിയ പ്രവർത്തകർ സംരക്ഷണകവചം തീർക്കും. 30ന് വൈകിട്ട് 4ന് പ്രവർത്തകർ ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ എത്തിച്ചേരും. 4.30 ന് പൊതുയോഗം ആരംഭിക്കും. 5.05 ന് ഭൂപടത്തിൽ‌ അണിനിരക്കും. മഹാത്മാ ഗാന്ധി വെടിയേറ്റുമരിച്ച 5.17ന് ഭരണഘടനാസംരക്ഷണപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലും. തുടർന്ന് പൊതുയോഗം തുടരും.

തിരുവനന്തപുരത്ത് എ.കെ. ആന്റണി, കൊല്ലത്ത് വി.എം. സുധീരൻ, പത്തനംതിട്ടയിൽ ഷിബു ബേബി ജോൺ, കോട്ടയത്ത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ആലപ്പുഴയിൽ എം.എം. ഹസൻ, ഇടുക്കിയിൽ പി.ജെ. ജോസഫ്, എറണാകുളത്ത് പി.പി. തങ്കച്ചൻ, തൃശൂരിൽ എം.കെ. മുനീർ, മലപ്പുറത്ത് ഹൈദരാലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, പാലക്കാട്ട് കെ. ശങ്കനാരായണൻ, കണ്ണൂരിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല, കാസർകോട് യു.ടി. ഖാദർ, കോഴിക്കോട്ട് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വയനാട്ടിൽ രാവിലെ 11നാണ് ലോങ് മാർച്ച്. ഉമ്മൻചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ബെന്നി ബെഹനാൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Human map against CAA, preparations are fully underway says Benny Behanan MP