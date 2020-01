യുകെയിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തി; ഇന്ത്യൻ വംശജൻ അറസ്റ്റിൽ

ലണ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യക്കാരായ മൂന്നു പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ യുകെയിൽ അറസ്റ്റിൽ. 29കാരനായ സന്ദീപ് സിങ്ങിനെയാണ് സ്കോട്ലൻഡ് യാർഡ് പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ബോധപൂർവം ആക്രമിച്ച് ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽപ്പിക്കൽ, ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ഇയാൾക്കു മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. നരീന്ദർ സിങ് ലുബ്ഹയ (29), ഹരീന്ദർ സിങ് (30), മൽകിത് സിങ് ധില്ലൻ (37) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ജനുവരി 19 ന് കിഴക്കേ ലണ്ടനിലെ റെഡ്ബ്രിഡ്ജിലുള്ള സെവൻകിങ്സ് മേഖലയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കുത്തേറ്റ് ഗുരുതരമായ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൂന്നു പേരും വൈകാതെ മരിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു രണ്ടു പേരെ മുൻപ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. കെട്ടിട നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം നൽകാത്തതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Indian origin man charged over street fight killings of 3 compatriots in UK