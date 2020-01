പ്രശാന്തിന് ജെഡിയു അംഗത്വം നൽകിയത് അമിത് ഷാ നിർദേശിച്ചിട്ട്: നിതീഷ് കുമാർ

പട്ന ∙ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനും പാർട്ടി ഉപാധ്യക്ഷനുമായ പ്രശാന്ത് കിഷോർ ജെഡിയുവിൽ തുടർന്നാലും പുറത്തുപോയാലും പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ജെഡിയു അധ്യക്ഷനും ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നിതീഷ് കുമാർ. ‘വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കായി രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാം. പാർട്ടിയിൽ തുടരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടന മാനിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പ്രശാന്ത് കിഷോർ എങ്ങനെയാണ് ജെഡിയുവിൽ അംഗമായതെന്ന്? അദ്ദേഹത്തിനു പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വം നൽകാൻ അമിത് ഷായാണ് നിർദേശിച്ചത്.’– നിതീഷ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, തന്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കണമെന്നും നിതീഷിന് മറുപടി നൽകാൻ താൻ ബിഹാറിൽ എത്തുമെന്നും പ്രശാന്ത് പ്രതികരിച്ചു. ഏതാനും നാളുകളായി ഇരുവരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോറിനെ സംബന്ധിച്ച് നിതീഷ് കുമാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം, ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ (എൻ‌ആർ‌സി) എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രശാന്ത് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായഭിന്നതയ്ക്കു കാരണമായത്.

