നടപടി പരസ്യ പ്രസ്താവനയ്ക്ക്; പങ്കെടുത്തതല്ല, വെല്ലുവിളിയാണ് പ്രശ്നം: തള്ളി മുനീര്‍

കോഴിക്കോട്∙ മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്ത ലീഗ് നേതാവ് കെ.എം. ബഷീര്‍ അച്ചടക്കം ലംഘനം നടത്തിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് എം.കെ. മുനീര്‍. ഒന്നിച്ചുള്ള സമരം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രാദേശിക തലത്തിലല്ല. മനുഷ്യശൃംഖലയില്‍ പങ്കെടുക്കുക മാത്രമല്ല, വെല്ലുവിളിയും നടത്തി. നടപടിയെടുത്തതില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, കെ.എം. ബഷീര്‍ നടപടി ചോദിച്ചുവാങ്ങിയതെന്ന് ലീഗ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർ പാണ്ടികശാല പറഞ്ഞു. മനുഷ്യ ശൃംഖലയില്‍ പങ്കെടുത്തതിലുപരി യുഡിഎഫ് നേതാക്കളെ ഇകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചതിനാണു നടപടി. പൗരത്വ വിഷയത്തിൽ യോജിച്ച സമരം വേണമെന്നുതന്നെയാണ് പാർട്ടി നിലപാട്. എന്നാൽ മനുഷ്യമഹാശൃംഖല എൽഡിഎഫിന്റെ മാത്രം പരിപാടിയായതിനാലാണ് സഹകരിക്കേണ്ടെന്നു നിർദേശിച്ചത്. ഇതു തള്ളിയ ബഷീർ, നേതാക്കൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ച് നടപടി ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയായിരുന്നു. നടപടിയില്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ എതിരഭിപ്രായമില്ലെന്നും ഉമ്മർ പാണ്ടികശാല പറഞ്ഞു.



ബേപ്പൂര്‍ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.എം. ബഷീറിനെയാണ് മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ആരു സമരം നടത്തിയാലും പങ്കെടുക്കുമെന്നും ബഷീർ പ്രതികരിച്ചു. പൊതു ഐക്യത്തിനായി നിന്നതു കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കു നടപടിയെടുക്കാം. ഇത് നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകളേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പോരാട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്തതിനാണ് നടപടിയെങ്കിൽ ലീഗിന് ആയിരക്കണക്കിനു പേരെ പുറത്താക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ കൊച്ചിയിൽ പ്രതികരിച്ചു. ലീഗിന് അതു നഷ്ടക്കച്ചവടമായിരിക്കും. യുഡിഎഫിന് നിലപാട് തിരുത്തേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

