സൂര്യ ധ്രുവങ്ങളുടെ ചിത്രമെടുക്കാൻ നാസ; ലക്ഷ്യം സൗരവാതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മപഠനം

വാഷിങ്ടൻ∙ സൂര്യന്റെ ഉത്തര, ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങളുടെ ചിത്രമെടുത്തു ചരിത്രമെഴുതാൻ നാസ. യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ (ഇഎസ്എ) സഹകരണത്തോടെയാണു ദൗത്യം. അടുത്തമാസം പുതിയ ബഹിരാകാശ വാഹനം സൂര്യന്റെ ധ്രുവങ്ങളുടെ ചിത്രമെടുക്കാനായി യാത്ര തിരിക്കുമെന്നു നാസ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി ഏഴിനാണു സോളർ ഓർബിറ്റർ സ്പേസ്ക്രാഫ്റ്റിന്റെ വിക്ഷേപണം.

നിലവിൽ സൂര്യന്റെ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഉള്ളിൽനിന്നാണ് ഇതുവരെ ചിത്രങ്ങളെടുത്തിരുന്നത്. ഈ പരിധി മറികടന്നു സൂര്യന്റെ മുകളിൽനിന്ന് നോക്കിക്കാണാവുന്ന തരത്തിലാണ് സോളർ ഓർബിറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് യുഎസിലെ നേവൽ റിസർച്ച് ലാബിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റസ്സൽ ഹൊവാഡ് പറഞ്ഞു. സോളാർ ഓർബിറ്ററിലെ ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററാണു ഹൊവാഡ്.



സൗരയൂഥവും ചുറ്റുമുള്ളതും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കാണ് സൂര്യന്. പ്ലൂട്ടോയുടെ പരിധിയും കടന്നുപോകുന്നത്ര ശക്തിയേറിയ കാന്തികമണ്ഡലമാണു സൂര്യന്റേത്. സൂര്യന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുദ്ഭവിക്കുന്ന ചാർജുള്ള കണികകളുടെ പ്രവാഹമായ സൂര്യക്കാറ്റ് അഥവാ സൗരവാതം ഭൂമിയിലേറ്റാൽ ജിപിഎസും ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹങ്ങളും തകരാറിലാകും. സൗരവാതം മുൻകൂട്ടി അറിയണമെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ കാന്തികധ്രുവങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനു മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന ദൗത്യമാണു നാസ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.



English Summary: New mission to take first peek at Sun’s poles: NASA