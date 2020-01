ന്യൂഡൽഹി ∙ ദയാഹർജി തള്ളിയ രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നിർഭയക്കേസിലെ കുറ്റവാളി മുകേഷ് കുമാർ സിങ് (32) നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നാളെ വിധി പറയും. രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിച്ച ഫയലുകളുടെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതികൾ ജയിലിൽ ക്രൂരപീഡനം നേരിട്ടെന്ന് മുകേഷ് സിങ്ങിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. മുകേഷ് സിങ്ങിനെ അക്ഷയ് സിങ്ങുമായി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു. റാം സിങ് ജയിലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടും കേസ് ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റിയെന്നും അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.

ഹർജി ഇന്നലെ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റജിസ്ട്രിയെ സമീപിക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയുടെ ഹർജിക്ക് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പരാമർശിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് ആര്‍. ഭാനുമതി അധ്യക്ഷയായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേട്ടത്.



ഈ മാസം 17നാണു മുകേഷ് സിങ്ങിന്റെ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയത്. ഈ തീരുമാനം കോടതി പരിശോധിക്കണമെന്നും മരണവാറന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ടാണു മുകേഷ് കുമാർ സിങ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസിലെ മറ്റു 3 പ്രതികൾ ഇതുവരെ ദയാഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മൂവരും ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണു സൂചന.

English Summary : Nirbhaya case: Supreme Court on death row convict's plea against dismissal of mercy plea