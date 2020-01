സർക്കാർ ഡ്രൈവർമാരിൽ പലർക്കും കാഴ്ച തകരാർ: അനുഭവ വെളിച്ചത്തിൽ ഗഡ്കരി

ന്യൂഡൽഹി∙ എന്തു കൊണ്ടാണ് താൻ ഇപ്പോഴും സ്വന്തം കാറും സ്വന്തം ഡ്രൈവറെയും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നു വെളിപ്പെടുത്തി ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. സർക്കാർ ഡ്രൈവർമാരിൽ പലർക്കും കണ്ണു കാണില്ലെന്ന് സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലായതിനാലാണെന്ന് റോഡ്സുരക്ഷയും ഇൻഷുറൻസും സംബന്ധിച്ച ശിൽപശാലയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോൾ കാർ മരത്തിലിടിച്ചു തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു കണ്ണിനു തിമിരമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടു മന്ത്രിയായപ്പോൾ എല്ലാ സർക്കാർ ഡ്രൈവർമാരുടെയും കണ്ണു പരിശോധിച്ചു. 40 ശതമാനത്തിന് അന്ധതയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡ്രൈവറായിരുന്നയാൾക്ക് 2 കണ്ണിനും തകരാറുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽപ്പിന്നെ ഒരിക്കലും സർക്കാർ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സ്വന്തം കാറും, ഡ്രൈവറും സ്വന്തമായി നിറയ്ക്കുന്ന ഇന്ധനവുമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ചടങ്ങിനെത്തിയ എല്ലാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വന്തം ഡ്രൈവറുടെ കണ്ണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രി എന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയുന്നത് കണ്ണു കാണില്ല എന്നു വെളിപ്പെട്ട എല്ലാ സർക്കാർ ഡ്രൈവർമാർക്കും സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതു കൊണ്ടാണെന്നും ഗഡ്കരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

