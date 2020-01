ചൈനയിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിയെന്ന് കേന്ദ്രം; 450 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന ചൈനയിലെ ഹൂബെ പ്രവിശ്യയിൽനിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൈനയിലെ ഭരണകൂടവുമായും അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുമായും ബെയ്ജിങ്ങിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപടികളും ചൈന എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊറോണവൈറസ് ബാധിച്ചുള്ള മരണങ്ങൾ കൂടുകയാണ്. ഇതുവരെ 106 പേർ മരിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. 1300 പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചൈനയിൽനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്നവരെ രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലെ വുഹാനും 17 നഗരങ്ങളുമാണു രോഗത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രങ്ങൾ.



മുന്നൂറോളം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ വുഹാനിൽ കുടുങ്ങിയതായി സൂചനയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ രോഗം നേരിടാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളെപ്പറ്റി കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൗബയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗം ചേർന്നു. ഏകദേശം 450 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ ആർക്കും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ കൂടുതലും കേരളത്തിലാണ്.



English Summary: Coronavirus outbreak: Preparations for evacuating Indians from Hubei has begun, says MEA