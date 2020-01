പ്രധാനമന്ത്രിയുടേത് വ്യാജവാഗ്ദാനങ്ങൾ; രാജ്യം ‘വെറുപ്പിന്റെ തലസ്ഥാന’മായി: രാഹുൽ

ജയ്പൂർ∙ വ്യാജവാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകാൻ മാത്രമാണു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയ്ക്ക് അറിയാവുന്നതെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. മോദിയ്ക്കു സാമ്പത്തിക രംഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നും പഴയ അളവുകോലുകൾ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി വളർച്ച 2.5% മാത്രമാണെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. യുപിഎ ഭരണകാലത്തു 9% വളർച്ചയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണിത്. പുതിയ അളവുകോലുകൾപ്രകാരമാണു സർക്കാർ 5% വളർച്ച അവകാശപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പാർട്ടിയുടെ യുവ ആക്രോശ് റാലിയിലാണു രാഹുൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. പ്രതിവർഷം രണ്ടു കോടി തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്താണു മോദി അധികാരത്തിൽ എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം ഒരു കോടി ആളുകൾക്കാണു തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. സിഎഎയെക്കുറിച്ചും എൻആർസിയെക്കുറിച്ചും വാതോരാതെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം ഉരിയാടുന്നില്ല.

മോദി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയോ അതെന്തെന്നു മനസിലാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജിഎസ്ടി എന്താണെന്നുകൂടി മോദിക്ക് അറിയില്ല. നോട്ടു നിരോധനം നടപ്പാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതറിയാമെന്നു കരുതാനും പ്രയാസമാണ്. എട്ടു വയസുകാരനായ ഒരു കുട്ടിക്കുപോലും നോട്ടു നിരോധനം ഗുണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷമാണുണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിയാം. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ ചൈനയ്ക്കു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന രാജ്യം എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ യുവശക്തിക്കു മാത്രമായിരുന്നു ഈ വെല്ലുവിളി നേരിടാനുള്ള കരുത്ത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ലോകം പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മെ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാം ഏറെ പുറകോട്ടു പോയിരിക്കുന്നു.

മതത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോട് അതു നടക്കില്ല എന്നു മാത്രമാണു പറയാനുള്ളത്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനവും സഹവർത്തിത്വവുമുള്ള രാജ്യമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിഛായ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിലൂടെ നിക്ഷേപകരെ ആട്ടിയോടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സാഹോദര്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുഖമുദ്ര. എന്നാൽ ഇന്നു ലോകത്തിലെ ‘വെറുപ്പിന്റെ തലസ്ഥാനം’ ആയി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനമായി രാജ്യം മാറിയിരിക്കുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആളുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതാണു മോദി മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല.

തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങി രാജ്യത്തിന്റെ സൽക്കീർത്തിക്കുണ്ടായ അപചയം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചോദ്യമുയർത്തുന്ന യുവാക്കളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും അവർക്കു നേരേ വെടിയുതിർക്കുകയുമാണ്. യുവജനതയുടെ ഭാവിയാണു സർക്കാര്‍ തുലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാല സന്ദർശിക്കാനും വിദ്യാർഥികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി നൽകാനും പ്രധാനമന്ത്രിയെ രാഹുൽ വെല്ലുവിളിച്ചു. യുവജനങ്ങളോടു തങ്ങളുടെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്തപ്പെടാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട രാഹുൽ, രാജ്യം നേരിടുന്ന യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിരന്തരമായി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

