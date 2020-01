ശബരിമല: കൂടുതൽ സമയം നൽകില്ല; കേസിൽ വാദം 10 ദിവസമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ശബരിമല യുവതീപ്രവേശം ഉൾപ്പെടെ, വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ പത്തുദിവസത്തിനകം വാദം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ. മതങ്ങൾക്കുള്ളിലും മതസ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്കു വിവേചനം നേരിടുന്നെന്ന വാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഉന്നയിച്ച ഏഴു ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂവെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് വ്യക്തമാക്കി.

23 ദിവസം വാദം കേൾക്കണമെന്ന നിർദേശം അഭിഭാഷകരുടെ സംഘടന മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ ‍മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചപ്പോഴാണു കേസിൽ 10 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വാദത്തിനായി അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിലപാട് എടുത്തത്.

പരിഗണനാ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അഭിഭാഷകർ തമ്മിൽ സമവായത്തിൽ എത്തിയില്ലെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന സോളിസിറ്റർ ജനറലിന്റെ അഭ്യർഥന പരിഗണിക്കുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചു.



English Summary: SC fixes 10-day period for hearing issues of discrimination against women at religious places