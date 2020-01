പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരെ യോജിച്ചുള്ള സമരം: യുഡിഎഫ് ജില്ലാ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത

കോഴിക്കോട്∙ എൽഡിഎഫ് മനുഷ്യശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്തതിനു ബേപ്പൂരിലെ ലീഗ് പ്രാദേശിക നേതാവ് കെ.എം.ബഷീറിനെ സസ്പെൻഡു ചെയ്തതിനു പിറകെ പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരെ യോജിച്ചുള്ള സമരത്തെക്കുറിച്ച് യുഡിഎഫ് ജില്ലാനേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത. മനുഷ്യശൃംഖല യോജിച്ചു നടത്തണമായിരുന്നുവെന്ന് ലീഗ് ജില്ലാപ്രസിഡന്റ്് ഉമ്മർ പാണ്ടികശാല.

നിർഭാഗ്യവശാൽ അതുണ്ടായില്ല. മതിയായ ആലോചനയും ചർച്ചയും നടത്തി എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഒന്നിച്ചു സമരം ചെയ്യണം. ഒരുമിച്ചുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉമ്മർ പാണ്ടികശാല പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ് ഒരു സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അതിനു പിറകെ പോവേണ്ട ആവശ്യം യുഡിഎഫിനില്ല. ഒന്നിച്ചുള്ള സമരങ്ങൾക്കു തുരങ്കം വച്ചത് പിണറായി വിജയനാണ്. എൽഡിഎഫാണ് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അവർ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അതേരീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെടുക്കാൻ യുഡിഎഫിനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

എന്നാൽ യോജിച്ചുള്ള സമരം വേണ്ടെന്ന് നിയുക്ത കെപിസിസി വൈസ്പ്രസിഡന്റും നിലവിൽ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമായ ടി.സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് മനുഷ്യഭൂപടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ ഡിസിസി ഓഫിസിൽ യുഡിഎഫ് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നത്.



