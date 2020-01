കൊറോണയെന്ന് സംശയം: ഡൽഹിയിൽ മൂന്നുപേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ; രാജ്യം ജാഗ്രതയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെന്നു സംശയിക്കുന്ന മൂന്നുപേരെ ഡൽഹിയിൽ ആർഎംഎൽ ആശുപത്രിയിലെ ഇൻസുലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 24നും 48നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷൻമാരെയാണു പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേർ ഡൽഹി സ്വദേശികളും ഒരാൾ എൻ‌സി‌ആർ (കേന്ദ്ര തലസ്ഥാന പ്രദേശം) സ്വദേശിയുമാണ്. സാംപിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതായി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോ. മീനാക്ഷി ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെവരെ 155 വിമാനങ്ങളിലായി ചൈനയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ 33,552 യാത്രക്കാരെ പരിശോധിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലും കൊറോണ സംശയത്തിൽ നാലു പേർ ചികിത്സ തേടി.

അതിനിടെ, കൊൽക്കത്തയിൽ തായ്‌ലൻഡ് സ്വദേശിനി മരിച്ചത് കൊറോണ മൂലമാണെന്ന് സംശയം. കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങളോടെ ചൈനീസ് പൗരനും ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്. കൊൽക്കത്തയിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി. ഉത്തർപ്രദേശിലും സർക്കാർ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ ഐസലേഷൻ വാർഡുകൾ തുറന്നു.

കേരളത്തില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ അഞ്ചുപേരും വീടുകളില്‍ 431 പേരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവര്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ മറച്ചുവയ്ക്കാതെ അടിയന്തര ചികില്‍സ തേടണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

