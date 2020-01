ന്യൂഡൽഹി∙ മുൻ ആം ആദ്മി എംഎൽഎ അൽക്കാ ലാംബയെ കളത്തിലിറക്കി കുത്തക സീറ്റായ ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. പൗരത്വഭേദഗതി നിയമം, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുയർത്തി കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെയും ആം ആദ്മി സർക്കാരിനെതിരെയും ആഞ്ഞടിച്ചാണ് അൽക്കയുടെ പ്രചാരണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ ഡൽഹിക്കു മറ്റൊരു ഷീല ദീക്ഷിതിനെ ലഭിക്കുമെന്ന് അൽക്കാ ലാംബ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

മണ്ഡലത്തിനും സ്ഥാനാർഥിക്കും മാറ്റമില്ല, മാറിയത് പാർട്ടിയും ചിഹ്നവും. 2015ൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ടെത്തിയാണ് ആം ആദ്മി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ചാന്ദ്നി ചൗക്കിൽ അൽക്കാ ലാംബ വിജയിച്ചത്. ഇത്തവണ പഴയ താവളത്തിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തി. മാറ്റം ജനങ്ങൾക്കിഷ്ട്ടപ്പെടുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിനു പതറച്ചയില്ലാതെ മറുപടി.



പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ജുമാ മസ്ജിദും ദരിയാഗഞ്ചും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലമാണ് ചാന്ദ്നി ചൗക്ക്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഏറെ നിർണായകമായ മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്ന് അൽക്ക പറയുന്നു.പതിനഞ്ച് വർഷം ഡൽഹി ഭരിച്ച ഷീല ദീക്ഷിതിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങളും പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.



കോൺഗ്രസ് വിട്ടെത്തിയ പർലാദ് സാഹ്നിയാണു മണ്ഡലത്തിലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പരാജയപ്പെട്ട സുമൻ ഗുപ്തയെയാണ് ബിജെപി ഇത്തവണയും രംഗത്തിറക്കിയത്.

