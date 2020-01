24 ആഴ്ച വരെ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുമതി; നിയമ ഭേദഗതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

ന്യൂഡൽഹി∙ 1971ലെ മെഡിക്കല്‍ ടെര്‍മിനേഷന്‍ ഓഫ് പ്രെഗ്നന്‍സി ആക്ട് ഭേദഗതി ബില്ലിന് (2020) കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. ബലാത്സംഗ ഇരകളെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെയും സഹായിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതായി ജാവഡേക്കറാണ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.

അവിവാഹിതകളായ സ്ത്രീകള്‍ക്കും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഗര്‍ഭിണികളാവുന്നവര്‍ക്കും ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുമതി നൽകണമെന്നു പല സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവിൽ 20 ആഴ്ച വരെ മാത്രമേ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനു അനുമതി നൽകിയിരുന്നുള്ളു. പരിധി ഉയർത്താൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഗര്‍ഭച്ഛിദ്ര നിയമം പരിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനു വൻ എതിർപ്പാണ് കേന്ദ്രത്തിനു നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

ഇത്തരം നിയമം ഗർഭച്ഛിദ്രം വർധിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നാണു പ്രധാന ആക്ഷേപം. മെഡിക്കല്‍ ടെര്‍മിനേഷന്‍ ഓഫ് പ്രെഗ്നന്‍സി നിയമപ്രകാരം അബദ്ധത്തിൽ ഗർഭം ധരിക്കുക, പീഡനത്തിലൂടെ ഗർഭധാരണം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് 20 ആഴ്ച വരെയുള്ള ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്.

ഇതുകൂടാതെ, നാഷനൽ കമ്മിഷൻ ഫോർ ഹോമിയോപ്പതി ബിൽ (ഭേദഗതി,2019), നാഷനൽ കമ്മിഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ബിൽ (ഭേദഗതി, 2019) എന്നിവയ്ക്കും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. ഹോമിയോപതി, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഭേദഗതിയാണ് ഇവയിലുള്ളത്. രണ്ടും രാജ്യസഭയിൽ പാസായിട്ടില്ല.

