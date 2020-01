ദേശവിരുദ്ധത പാടില്ല; പാട്ടും പ്രസംഗവും ഒഴിവാക്കണം: ഐഐടി വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിർദേശം

മുംബൈ ∙ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്ന് ഐഐടി ബോംബെയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കു നിർദേശം. ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സ്റ്റുഡന്റ് അഫയേഴ്സ് ഡീൻ അയച്ച ഇമെയിലിലാണ് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ജെഎൻയു ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ മിക്ക സർവകലാശാലകളും സമരം ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അധികൃതരുടെ നടപടി.

സമൂഹവിരുദ്ധവും ദേശവിരുദ്ധവുമായ പ്രവൃത്തികളിൽ വിദ്യാർഥികൾ പങ്കാളിയാകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണു ദേശവിരുദ്ധം എന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹോസ്റ്റലിന്റെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന പ്രസംഗം, കളി, പാട്ട് തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കണം. ക്യാംപസിൽ പോസ്റ്ററുകളോ ലഘുലേഖകളോ വിതരണം ചെയ്യരുതെന്നും 15 പോയിന്റുകളുള്ള ഇമെയിലിൽ നിർദേശിക്കുന്നു. ജനുവരി 28 മുതൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം.



English Summary: "Can't Participate In Anti-National Activities": IIT-Bombay To Students