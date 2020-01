‘നോട്ടുനിരോധന സമയത്ത് 100 പേർ മരിച്ചുവീണു; ഷഹീൻ ബാഗുകാർ എന്ത് അമൃതാണ് കഴിക്കുന്നത്?’

കൊൽക്കത്ത ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സമരം നടക്കുന്ന ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഷഹീൻ ബാഗിനെ കുറിച്ച് വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ബിജെപി. നോട്ടുനിരോധന സമയത്ത് ബാങ്കുകൾക്കു മുന്നിൽ പണം എടുക്കുന്നതിനായി വരിനിന്ന് നൂറോളം പേർ മരിച്ചിട്ടും ഷഹീൻ ബാഗിലെ സമരത്തിൽ എന്താണ് ഒരാൾക്കു പോലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്നു ബംഗാളിലെ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ് ചോദിച്ചു.

മൂന്നു വർഷം മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ടു പിൻവലിച്ചപ്പോൾ നോട്ടുകൾ മാറുന്നതിനായി വരിനിന്നവർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായ കാര്യം ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പരാമർശിച്ചതിന് മറുപടിയായാണ് ദിലീപിന്റെ പ്രസ്താവന. ‘എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ വരി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ മരിച്ചുവീഴുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അഞ്ചു ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയുള്ള താപനിലയിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്ത് അമൃതാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത്? എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു’.. ദിലീപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

ഷഹീൻ ബാഗിലെ പ്രതിഷേധത്തിനു പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം വളരെയധികം ആകാംക്ഷയിലാണ്. കാരണം അവിടെ സമരം ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. ചിലർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ദിവസവും 500 രൂപ വച്ച് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. എന്താണ് സത്യമെന്നറിയില്ല. എന്നാൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നതു പോലെ ഷഹീൻ ബാഗിനെ കുറിച്ചുള്ളതും പുറത്തു വരും– ദിലീപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഷഹീൻ ബാഗ് പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ വിവാദ പരാമർശങ്ങളുമായി ബിജെപി നേതാക്കൾ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ തുടർച്ചയായി സമരം നടക്കുന്ന ഷഹീൻ ബാഗ് ‘ഷെയിം ബാഗ്’ ആയി മാറിയെന്നാണ് ഒരു ബിജെപി നേതാവ് പരാമർശിച്ചത്. ‘ഷഹീൻ ബാഗിലെ പ്രതിഷേധക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെത്തി മക്കളെയും സഹോദരിമാരെയും ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും’ എന്നു ബിജെപി എംപി പർവേശ് വർമ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു.

ഡൽഹിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രസംഗത്തിനിടെ, ഷഹീൻ ബാഗിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിക്കു വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഡൽഹിയിൽ‌ ‘ഷഹീന്‍ ബാഗ്’ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞത് വിവാദമായിരുന്നു.

