പൗരത്വത്തിൽ കൊമ്പുകോർത്ത് സർക്കാർ, ഗവർണർ, പ്രതിപക്ഷം; ജയം ആർക്ക്?

തിരുവനന്തപുരം∙പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ വിഷയത്തിൽ ഗവർണറും ഭരണ– പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കങ്ങളിൽ വിജയം നേടിയെന്നവകാശപ്പെടാൻ ഇരു വിഭാഗത്തിനും പഴുതുകളേറെ. തന്റെ വിയോജിപ്പുകൾ സഭയിൽതന്നെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഗവർണർക്കുമായി. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർക്കുന്ന ഭാഗം വായിക്കില്ലെന്ന് അവസാന നിമിഷംവരെ നിലപാടെടുത്ത ഗവർണറുടെ മനസ് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് വിജയമാണെന്ന് സർക്കാരിന് അവകാശപ്പെടാം.



ഗവർണറും സർക്കാരുമായുള്ള തർക്കത്തിൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ റോളിലായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിനും ആശ്വസിക്കാം, സഭയിലെ ശക്തമായ നിലപാടിന്റെ പേരിൽ. അസാധാരണമായ നീക്കത്തിലൂടെ ഗവർണർ വിജയം നേടിയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരേറെ. മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച പ്രസംഗം ഒരു വാക്കും കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെയോ കുറയ്ക്കാതെയോ വായിക്കണമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത്. ഒരു വാക്കും കുറച്ചില്ലെങ്കിലും പറയാനുള്ളത് ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതിഷേധം സഭയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു.



പ്രസംഗത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഗവർണർമാർ വായിക്കാതെ വിടാറുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാദ്യം. പ്രസംഗം മുഴുവൻ വായിച്ചതിലൂടെ ഭരണഘടനാ ബാധ്യത പാലിക്കാനായെന്ന സന്ദേശമാണ് ഗവർണർ നൽകിയതെന്നും വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. സഭയെ അവഹേളിച്ച ഗവർണറെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയത്തിന്റെ മൂർച്ച ഇതോടെ ഇല്ലാതായി. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഗവർണർ വായിച്ചതോടെ പ്രമേയത്തിനു പിന്തുണ നൽകാൻ സർക്കാർ തയാറാകില്ല. കാര്യോപദേശക സമിതിയാണു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. എൽഡിഎഫിനാണു സമിതിയിൽ ഭൂരിപക്ഷമെന്നതിനാൽ സർക്കാർ വാദത്തിനായിരിക്കും പ്രാമുഖ്യം.



സർക്കാരും ഗവർണറുമായുള്ള തർക്കത്തെ ഭരണ–പ്രതിപക്ഷ തർക്കമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതാണു ഗവർണറുടെ മറ്റൊരു വിജയമായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ യോജിച്ച സമരങ്ങളുടെ സാധ്യതയും ഇല്ലാതായി. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കാർ നിലപാട് ഗവർണർ സഭയിൽ വായിച്ചതു രാഷ്ട്രീയ വിജയമായി എൽഡിഎഫ് വിലയിരുത്തുന്നു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സർക്കാരിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രതിച്ഛായ വർധിപ്പിച്ചതായും നേതൃത്വം കരുതുന്നു.



പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വിഷയത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് സഭയിലെ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടാനായെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള അന്തർധാര സജീവമാണെന്നും ഇരുവരും ഒത്തുകളിച്ചെന്നുമാണു പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം. സഭയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ഈ വിഷയം ആയുധമാക്കാനാണു പ്രതിപക്ഷ നീക്കം. ലാവലിന്‍ കേസിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനാണു മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണറുമായി ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയതെന്ന ആരോപണവും പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്നു.



English Summary: Conflict over CAA; who is real winner?