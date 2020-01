കൊറോണ: കേരളത്തില്‍ 173 പേര്‍ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ; 10 പേർ ആശുപത്രിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തില്‍ ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിയവരുൾപ്പെടെ 173 പേര്‍ കൂടി നിരീക്ഷണത്തില്‍. ആകെ നിരീക്ഷത്തിലുള്ള 806 പേരില്‍ 10 പേര്‍ മാത്രമാണ് ആശുപത്രികളിലുള്ളത്. ചൈനയില്‍ വ്യാപാര ഇടപാടിനു പോയി മടങ്ങിവന്ന കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലം സ്വദേശിയെ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ നിരീക്ഷണ വാര്‍ഡില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പനിയെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയപ്പോഴാണ് കൊറോണ വൈറസ് സംശയത്തെതുടര്‍ന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ മാസം ഒന്നിന് ചൈനയില്‍ പോയി 17–ാം തീയതിയാണ് ഇദ്ദേഹം നാട്ടില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയത്. രക്തസാംപിള്‍ വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് അയച്ച് പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമെ ഇദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയയ്ക്കൂ.

പത്തനംതിട്ടയിൽ 16 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധവും മുന്‍കരുതലും ശക്തിപ്പെടുത്തി പത്തനംതിട്ട ജില്ല. ചൈനയില്‍ നിന്നെത്തിയ 16പേരാണ് ജില്ലയില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇവരെ ഹെല്‍ത്ത് വര്‍ക്കര്‍മാര്‍ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഡിഎംഒ പറഞ്ഞു.

നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള പതിനാറു പേരില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ചെറിയപനി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആന്റിബയോട്ടിക് നല്‍കിയതോടെ അതു ഭേദമായി. ആരിലും ഒരുതരത്തിലുള്ള വൈറസ്ബാധ ലക്ഷണവും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജില്ലയില്‍ രണ്ട് ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപത്രി, കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രി എന്നിവയാണവ. ഹെല്‍ത്ത് വര്‍ക്കര്‍മാര്‍ നേരിട്ടും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഫോണിലുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള പതിനാറു പേരുമായും നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്.

English Summary: Corona: 173 more people under observation in Kerala