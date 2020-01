ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസ് പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ചൈനയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയമാണു പുതിയ യാത്രനിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. വുഹാനില്‍ കുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് ചൈനയോട് സര്‍ക്കാര്‍ ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വുഹാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഇതിനായി സമ്മതപത്രം നല്‍കി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ ബെയ്ജിങ്ങിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയും, വ്യോമയാന മന്ത്രാലയവും തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. വൈറസ് ബാധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള 32 രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയും ഉള്‍പ്പെടുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജാഗ്രത നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഊർജ്ജിതമാക്കി. തെര്‍മല്‍ സ്ക്രീനിങ് 20 വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇതുവരെ 35,000ല്‍പരം യാത്രക്കാരില്‍ പരിശോധന നടത്തി. 15 പേരുടെ സാംപിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയ്പുരില്‍ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ചയാളുടെ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവാണ്.



അതേസമയം, വിമാനക്കമ്പനികള്‍ ചൈനയിലേക്കുള്ള സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തി. മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വഴി ഷാങ്‍ഹായിലേക്കു പോകുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ജനുവരി 31 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 14 വരെ സർവീസ് നടത്തില്ല. ഇന്‍ഡിഗോ ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ ഡല്‍ഹി–ചെങ്ദു സര്‍വീസ് നടത്തില്ല. ബെംഗളൂരു– ഹോങ്കോങ് സര്‍വീസും ഇന്‍ഡിഗോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തും. ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വേയ്സും ഇന്തൊനീഷ്യയുടെ ലയണ്‍ എയറും ചൈനയിലേക്കുള്ള സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തി.

