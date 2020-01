സർവകലാശാല സമ്മേളനത്തിൽ ‘ഗോ ബാക്ക്’ വിളി: നടുങ്ങിപ്പോയെന്ന് ബംഗാൾ ഗവർണർ

കൊൽക്കത്ത ∙ കൊൽക്കത്ത സർവകലാശാലയുടെ സമ്മേളനത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയതിൽ നടുങ്ങിപ്പോയെന്ന് ബംഗാൾ ഗവർണർ ജഗദീപ് ധൻഖർ. ‘ഭരണഘടനാ മേധാവിയും സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലറും എന്ന നിലയിൽ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽനിന്ന് ആർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല. എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഞാൻ ആകെ നടുങ്ങി. ഇതൊരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ സ്വമേധയാ സംഭവിച്ചതല്ല. ചാൻസലറെ ക്ഷണിച്ചിട്ടും അക്രമാസക്തമായ ഒരു സംഘം വേദി വിട്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിച്ചു’– അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.



കൊൽക്കത്ത സർവകലാശാലയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾ ചൊവ്വാഴ്ച ധൻഖറിനെ തടഞ്ഞിരുന്നു. ‘നോ സി‌എ‌എ’, ‘നോ എൻ‌ആർ‌സി’ എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്ററുകൾ ഉയർത്തിയ വിദ്യാർഥികൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ കരിക്കൊടി വീശി ‘ഗോ ബാക്ക്’ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.

