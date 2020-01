പിതാവിന്റെ കൊലപാതകം: ജഗൻമോഹനെതിരെ ബന്ധു ഹൈക്കോടതിയിൽ

ഹൈദരാബാദ് ∙ ആന്ധ്ര പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ അമ്മാവനും മുൻ എംപിയുമായ വൈ.എസ്. വിവേകാനന്ദ റെഡ്ഡിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ സുനിത നരേഡി, ജഗൻമോഹനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ.



വൈ.എസ്. വിവേകാനന്ദ റെഡ്ഡിയെ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കടപ്പയിലെ വീട്ടിൽ വച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിൽ സുനിത നരേഡി നിരവധി പേർക്കെതിരെ പരസ്യമായി സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന പൊലീസിന്റെ സ്‌പെഷൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനെ (എസ്‌ഐടി) ചോദ്യം ചെയ്ത സുനിത നരേഡി, അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറാത്തതെന്നും ചോദിച്ചു. എന്തിനാണ് രണ്ടാമത്തെ എസ്‌ഐടി രൂപീകരിച്ചത്, എഡിജിപിക്കു പകരം പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് എന്തിനാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്നും അവർ ചോദിച്ചു. നേരത്തെ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഭിഷേക് മൊഹന്തി അവധിയിലാണ്.

വിവേകാനന്ദ റെഡ്ഡിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ജഗൻ റെഡ്ഡി കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Jagan Reddy Faces Trouble From Family, Cousin Goes To Court Over Murder