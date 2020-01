പാമോയിൽ പിണക്കം മാറ്റാൻ പഞ്ചസാരയുമായി മലേഷ്യ; ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇടംകണ്ണിട്ട് ഇന്തൊനീഷ്യ

ക്വാലലംപുര്‍ ∙ പാമോയിൽ ഇറക്കുമതിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള അസ്വാരസ്യത്തിന് അയവുവരുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ചരക്ക് ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിക്കാൻ മലേഷ്യ. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തിൽ മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാതിർ മുഹമ്മദ് യുഎന്നിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെ തുടർന്ന് പാമോയിൽ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ കുറച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഇറക്കുമതി പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലും മലേഷ്യ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തിയത് ഇന്ത്യയെ ചൊടിപ്പിച്ചു.

ഇതിനു മറുപടിയായി മലേഷ്യയുമായുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും നിർത്തിവയ്ക്കാന്‍ ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരികൾക്കു നിർദേശം നൽകി. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ മഹാതിർ മുഹമ്മദ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇറക്കുമതി നീക്കത്തിലൂടെ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയാണു മലേഷ്യ.

പഞ്ചസാര വാങ്ങിക്കോളാം

എം‌എസ്‌എം മലേഷ്യ ഹോൾഡിങ്സ് ബെർഹാദ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 200 മില്യൻ റിംഗിറ്റ് (49.20 മില്യൻ ഡോളർ) വിലമതിക്കുന്ന 1,30,000 ടൺ അസംസ്കൃത പഞ്ചസാര ആദ്യ പാദത്തിൽ വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനം. 2019 ൽ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് 88,000 ടൺ അസംസ്കൃത പഞ്ചസാര വാങ്ങിയിരുന്നു. മലേഷ്യൻ സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാമോയിൽ നിർമാതാക്കളുമായ എഫ്ജിവി ഹോൾഡിങ്സിന്റെ പഞ്ചസാര ശുദ്ധീകരണ വിഭാഗമാണ് എംഎസ്എം.

എന്നാൽ ഇറക്കുമതിയുടെ വർധനവിന് പാമോയിൽ തർക്കമാണു കാരണമെന്നു കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്റർനാഷനൽ ഷുഗർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺ റിഫിനിറ്റീവ് ഐകോണിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2019 ൽ 1.95 ദശലക്ഷം ടൺ അസംസ്കൃത പഞ്ചസാര മലേഷ്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു.

തുടക്കം സാക്കിർ നായിക്ക്

മതപ്രഭാഷകൻ സാക്കിർ നായിക്കിനെച്ചൊല്ലിയാണ് ഇന്ത്യയും മലേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ തുടക്കം. സാക്കിറിന്റെ വിദ്വേഷ പ്രഭാഷണം മലേഷ്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നെന്ന് 2016 ൽ ഇന്ത്യൻ ഭീകരവിരുദ്ധ ഏജൻസി ആരോപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ മലേഷ്യയിൽനിന്ന് നാടുകടത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മലേഷ്യ സാക്കിർ നായിക്കിന് പൊതുവേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.

കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മഹാതിറിന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യ കശ്മീർ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുകയായിരുന്നു എന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ പാക്കിസ്ഥാനുമായി ചേർന്നു നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മഹാതിർ യുഎന്നിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യത്തിലെ പരസ്യമായ ഇടപെടൽ കേന്ദ്രത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. പൗരത്വ നിയമത്തിലും അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മലേഷ്യയുമായുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും നിർത്താൻ വ്യാപാരികൾക്ക് ഇന്ത്യ നിർദേശം നൽകി.

ലോകത്തിലെ നമ്പര്‍ വൺ

ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം പാമോയില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസംസ്‍കൃത പാമോയില്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം മലേഷ്യയും. ഇന്ത്യ പ്രതിവര്‍ഷം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് 9 ദശലക്ഷം ടണ്‍ പാമോയിലാണ്. രാജ്യത്തെ മൊത്തം പാചക എണ്ണ അളവില്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ട് വരുമിത്. 2019ൽ ഏകദേശം 4.4 ദശലക്ഷം ടൺ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. മലേഷ്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പാമോയിൽ നിർണായകമാണ്. ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി നിർത്തിയതിനു പിന്നാലെ മലേഷ്യയിലെ പാം വിപണി 10 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. 11 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തകര്‍ച്ചയാണിത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മലേഷ്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 2.8 ശതമാനവും മൊത്തം കയറ്റുമതിയുടെ 4.5 ശതമാനവും പമോയിലിൽ നിന്നായിരുന്നു. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പാമോയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്തൊനീഷ്യയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലാണ് മലേഷ്യ. കശ്മീർ വിഷയത്തിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യ പാമോയിൽ വാങ്ങൽ നിർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മലേഷ്യന്‍ പാമോയിൽ കയറ്റുമതി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ 2,19,956 ടണ്ണായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ 3,10,648 ടണ്ണും ഓഗസ്റ്റിൽ 5,50,452 ടണ്ണുമായിരുന്നു ഇത്. മലേഷ്യയോട് ഇന്ത്യ ‘നോ’ പറയുമ്പോള്‍ തിരിച്ചടി ചെറുതാവില്ലെന്നതിന് ഈ സൂചകങ്ങൾ മതിയാകും.

മലേഷ്യ പോയാൽ ഇന്തൊനീഷ്യ

ഇന്ത്യ മലേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള പാമോയിൽ ഇറക്കുമതി കുറച്ചാൽ ഇന്തൊനീഷ്യക്കാണ് നേട്ടം. ഇന്ത്യ പാമോയിൽ വാങ്ങുന്നത് വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്തൊനീഷ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്തൊനീഷ്യയ്ക്കു പുറമെ അർജന്റീനയിൽനിന്നും ബ്രസീലിൽനിന്നും സോയ എണ്ണയും യുക്രെയ്നിൽനിന്ന് സൂര്യകാന്തി എണ്ണയും ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നുണ്ട്.

English Summary: Malaysia to buy more Indian sugar to resolve palm oil spat