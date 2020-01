ഗുണ്ടാനേതാവിന്റെ വിവാഹത്തിന് കേക്ക് മുറിക്കാൻ വടിവാൾ; അറസ്റ്റ്

ചെന്നൈ∙ കോളേജിലെ പഴയ ഗുണ്ടാനേതാവിന്റെ വിവാഹത്തിന് വടിവാൾ ഉപയോഗിച്ചു കേക്ക് മുറിച്ചതിന് മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിൽ. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് നിയമ വിദ്യാർഥിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിനിടെ സമാന രീതിയിൽ കേക്ക് മുറിച്ചവരും ആയുധ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

കോളജുകളിലേക്കു പതിവായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസുകളിലെ കുട്ടി നേതാക്കൻമാരാണ് ബസ് തലകൾ. ഇത്തരം തലകൾക്ക് കോളജുകളിൽ താര പരിവേഷവുമാണ്. നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ കോളജായ പചൈപ്പാസ് കോളജിനെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന തലയായിരുന്നു തിരുവൈക്കാട് സ്വദേശി ഭുവനേശ്വർ. ഞായറാഴ്ച്ചയായിരുന്ന ഭുവനേശ്വറിന്റെ വിവാഹ സൽക്കാരം. പഴയ കൂട്ടുകാരെയെല്ലാം സൽക്കാരത്തിലേക്കു ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പഴയ ഗുണ്ടാനേതാവിന്റെ വിവാഹം ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കാൻ തന്നെ കൂട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു.

വധുവും വരനും ഒന്നിച്ച് കേക്ക് മുറിക്കുന്നതു വ്യത്യസതമാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. കോളജ് കാലത്ത് ധൈര്യത്തിനു കൂടെ കരുതിയിരുന്ന ആയുധം തന്നെ കേക്ക് മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. ആഘോഷം ഗംഭീരമായി. ഫോട്ടോകളും ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പാറി പറന്നു. വടിവാൾ ആഘോഷങ്ങൾ പതിവായതിനാൽ പൊലീസും ഉണർന്നു. ആദ്യം ഭുവനേശ്വറിന്റെ രണ്ടു കൂട്ടുകാര ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

യുവാക്കൾ വടിവാൾ ആഘോഷം നടത്തുന്നത് തടയാതിരുന്ന മുതിർന്നവരെയും പൊലീസ് വെറുതെ വിട്ടില്ല. ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ള വരന്റെ അമ്മാവനും അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജയിലിലായി. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ജന്മദിനം കേമമാക്കാൻ വടിവാൾ എടുത്ത നിയമ വിദ്യാർഥിയും മൂന്നു കൂട്ടുകാരും സമാന രീതിയിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

English Summary : Man cuts cake with machete on wedding, warned and let off