നിർഭയ: ദയാഹർജി തള്ളിയതിനെതിരെ പ്രതി നൽകിയ ഹർജി കോടതി തള്ളി

ന്യൂഡൽഹി∙ ദയാഹർജി തള്ളിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നിർഭയക്കേസിലെ പ്രതി മുകേഷ് കുമാർ സിങ് (32) നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് ഭാനുമതി അധ്യക്ഷയായ മൂന്നംഗ ബഞ്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത്.

ദയാഹർജിയിൽ വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തൂവെന്നു കരുതി അത് രാഷ്ട്രപതി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാതെയാണെന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത്. ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് പരിശോധിച്ചാണ് ദയാഹർജി തള്ളിയതെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.

മതിയായ ആലോചനകളില്ലാതെയാണു രാഷ്ട്രപതി ദയാഹർജി തള്ളിയതെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന വാദം. എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ കോടതിക്കു പരിമിതിയുണ്ടെന്നും നടപടി ക്രമങ്ങൾ ശരിയാണോയെന്നു പരിശോധിക്കാനേ കഴിയുവെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Nirbhaya: SC dismisses plea of death row convict against dismissal of mercy plea