കൊറോണയെ തടയാൻ കൈകോർത്ത് റഷ്യയും ചൈനയും; വൈറസിന്റെ ജനിതകഘടന കൈമാറി

ബെയ്ജിങ്/മോസ്കോ ∙ നിയന്ത്രണാതീതമായി പടർന്ന് മനുഷ്യജീവനുകൾ കവരുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൈകോർത്ത് ചൈനയും റഷ്യയും. ഇതിനായി കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടന മോസ്കോയ്ക്കു ബെയ്ജിങ് കൈമാറിയതായി റഷ്യ അറിയിച്ചു. റഷ്യയിലെയും ചൈനയിലെയും വിദഗ്ധർ വാക്സിനുള്ള ഗവേഷണം തുടങ്ങിയതായി ഗ്വാങ്ചൗ പ്രവിശ്യയിലെ റഷ്യൻ കോൺസുലേറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരുമിച്ചാണോ വെവ്വേറെയാണോ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല.

കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുള്ള ശ്വാസകോശ രോഗം ബാധിച്ച് ചൈനയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 132 ആയി. 6000 പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അടുത്ത 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗവ്യാപനം കൂടുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ ഉയരുമെന്നാണ് ആശങ്ക. 1239 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നതായും 9239 പേർക്കു രോഗബാധ സംശയിക്കുന്നതായും ചൈനീസ് നാഷനൽ ഹെൽത്ത് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു. 103 പേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ഹുബെയ് പ്രവിശ്യയിൽ 840 പേർക്കു പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.



ടിബറ്റിലും കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജർമനിയിലും കാനഡയിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കും യുഎസിനും പിന്നാലെ ഫ്രാൻസും ജപ്പാനും ചൈനയിൽനിന്ന് സ്വന്തം പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമല്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിലയിരുത്തി. ഹോങ്കോങ് ചൈനയിലേക്കുള്ള യാത്രാമാർഗങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. റഷ്യ അതിർത്തി അടച്ചു. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞു.



English Summary: Russia and China are working on coronavirus vaccine