വിദ്വേഷ പ്രസംഗം: ഷർജീൽ ഇമാമിനെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

പട്ന ∙ രാജ്യദ്രോഹ പ്രസംഗം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ജഹാനാബാദിൽ നിന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്ത ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി ഷർജീൽ ഇമാമിനെ ഡൽഹിയിലേക്കു കൊണ്ടു പോയി. അലിഗഡ് സർവകലാശാലയിൽ ഷർജീൽ ഇമാം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിലാണ് കേസെടുത്തത്.

അസമിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു വേർപെടുത്തണമെന്ന ആഹ്വാനമാണ് കേസിനാധാരം. ഡൽഹിക്കു പുറമെ യുപി, ബിഹാർ, അസം, മണിപ്പൂർ, അരുണാചൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഷർജീൽ ഇമാമിന്റെ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

വിദ്വേഷപ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഒളിവിൽപോയ ഷർജീലിനെ സ്വദേശമായ ബിഹാറിലെ ജഹാനാബാദിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. പട്നയിൽ വച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഡൽഹിലേക്കു കൊണ്ടു പോയത്.

