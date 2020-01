2.25 കിലോ കഞ്ചാവുമായി വിദ്യാർഥിയടക്കം 2 പേർ കൊച്ചിയിൽ പിടിയില്‍

കൊച്ചി∙ 2.25 കിലോ കഞ്ചാവുമായി വിദ്യാർഥിയടക്കം 2 പേരെ എറണാകുളം എക്സൈസ് സ്‌പെഷൽ സ്ക്വാഡ് ഗാന്ധിനഗറിലെ വാടകവീട്ടിൽനിന്നു പിടികൂടി. ഇടുക്കി മണിയാറാൻ കരയിൽ പാറക്കൽ വീട്ടിൽ എബി (22), ദേവികുളം കുഞ്ചിത്തണ്ണി കുത്തുപാറക്കരയിൽ മൂലംകുഴി വീട്ടിൽ അമൽ (22) എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്‌. നഗരത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നെറ്റ്‌വർക്കിങ് ഡിപ്ലോമ വിദ്യാർഥിയാണ് എബി. എബിയുടെ സഹപാഠിയായിരുന്ന അമൽ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളിയാണ്.



2 പേരെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇളകുളം ഭാഗത്തു ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിദ്യാർഥികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽനിന്നു ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് അറസ്റ്റ്. എസ്ഐ പി.ശ്രീരാജ്, പ്രിവന്റീവ് ഓഫിസർമാരായ ജോർജ് ജോസഫ്, സിജി പോൾ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ എം.എം.അരുൺകുമാർ, വിപിൻദാസ്, രതീഷ്, ഡ്രൈവർ മനോജ് എന്നിവർ ചേർന്നാണു പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



എക്സൈസ് പറയുന്നത്:

∙ നഗരത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ കഞ്ചാവു വിതരണം ചെയ്യുന്നവരിൽ പ്രധാനികളാണു പിടിയിലായത്.



∙ ഷെയർ ചാറ്റ് അടക്കമുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണു സംഘം ഇരകളെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

∙ വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ നാട്ടിൽ പോകുന്ന എബി വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് ബൈക്കിൽ കടത്തി എറണാകുളം എത്തിക്കുന്നു. കടത്തിനായി, വില കൂടിയ ബൈക്കുകളും റെന്റ് എ കാറുകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

∙ പരിശോധന ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ദേശീയപാത, ടോൾ പോയിന്റുകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കി, ഉൾഭാഗത്തെ റോഡുകളും ഇടവഴികളും ആണ് ഇയാൾ യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

∙ വാടകവീടുകൾ അടിക്കടി മാറും.

∙ ഫോർട്ട്കൊച്ചി ബീച്ചിൽ വിദേശികൾക്കു കഞ്ചാവ് വിറ്റതായി പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Two arrested with 2.25 KG cannabis from Kochi