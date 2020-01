കബ്ബൺ പാർക്ക്: വാഹനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക്; ശുദ്ധവായുവിന് സ്വാഗതം

ബെംഗളൂരു ∙ കബ്ബൺ പാർക്കിനുള്ളിലൂടെയുള്ള വാഹനഗതാഗതത്തിനു കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഹോർട്ടികൾചർ വകുപ്പ്. പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ ഗതാഗതം പൂർണമായി നിരോധിക്കും. നിലവിൽ ഞായറാഴ്ചകളിലും രണ്ടും നാലും ശനിയാഴ്ചകളിലും പൊതുഅവധി ദിവസങ്ങളിലുമാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 8 മുതൽ രാത്രി 10 വരെയാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



വില്ലനായത് വായുമലിനീകരണം

വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കബ്ബൺ പാർക്കിനുള്ളിൽ വാഹനഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികൾ. ട്രാഫിക് പൊലീസിന്റെ കൂടി അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ നിയന്ത്രണം നടപ്പിൽ വരും. 2017ലാണ് ആദ്യമായി ഞായറാഴ്ചകളിൽ വാഹനഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചത്. ഇതുവഴി പാർക്കിനുള്ളിലെ വായുമലിനീകരണത്തിൽ കുറവ് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് രണ്ടും നാലും ശനിയാഴ്ചകളിലേക്കും മറ്റു അവധി ദിവസങ്ങളിലേക്കും നിയന്ത്രണം നീട്ടുകയായിരുന്നു.



കാത്തിരിക്കുന്നത് ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ കൂടി കബ്ബൺ പാർക്കിനുള്ളിലെ റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നത് നഗരത്തിൽ ഗതാഗതകുരുക്ക് വീണ്ടും രൂക്ഷമാക്കുമെന്നാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരുടെ വാദം. എംജി റോ‍ഡ്, അംബേദ്കർ വീഥി, നൃപതുംഗ റോഡ്, കെആർ സർക്കിൾ, കസ്തൂർബ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന ചെറുവാഹനങ്ങളാണ് കബ്ബൺ പാർക്കിനുള്ളിലെ റോഡുകളെ പ്രധാനമായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഈ വാഹനങ്ങൾ കൂടി പ്രധാന റോഡുകളിൽ എത്തുന്നതോടെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാകും.

മുൻകയ്യെടുത്തത് വോക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ

രാവിലെയും വൈകിട്ടും പാർക്കിനുള്ളിൽ വിശ്രമിക്കാനും വ്യായാമത്തിനായും എത്തുന്നവരുടെ ജീവനു ഭീഷണിയായ വാഹനങ്ങളുടെ കുതിപ്പ് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കബ്ബൺ പാർക്ക് വോക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷനാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം എന്ന ആശയവുമായി ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത്. വാഹനങ്ങൾ കൂടുന്നത് പാർക്കിലെ വായുമലിനീകരണത്തിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതായി സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും തെളിഞ്ഞിരുന്നു. വായുമലിനീകരണത്തിനൊപ്പം ശബ്ദമലിനീകരണവും വർധിച്ചതോടെ പാർക്കിനുള്ളിൽ സവാരിക്കും വ്യായാമത്തിനുമായി എത്തുന്നവർ ഏറെ ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ലാൽബാഗ് മാതൃകയിൽ പൂർണമായും ചുറ്റുവേലി കെട്ടി പാർക്കിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം.

English Summary: Cubbon Park may let in vehicles from 9 to 9 on weekdays