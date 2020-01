ബെംഗളൂരുവിൽ 3 ലക്ഷത്തോളം ബംഗ്ലദേശി കുടിയേറ്റക്കാർ: സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍

ബെംഗളൂരു ∙ സംസ്ഥാനത്തു 3 ലക്ഷത്തോളം ബംഗ്ലദേശി കുടിയേറ്റക്കാരുണ്ടെന്നു ബെംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ ഭാസ്കര്‍ റാവു. ഓരോ ദിവസവും ഇത്തരം കുടിയേറ്റക്കാര്‍ വര്‍ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കെട്ടിട നിര്‍മാണ മേഖലകളിലാണ് ഇവരിലേറെ പേരും. പ്രാദേശിക തൊഴിലാളികള്‍ 300 - 600 രൂപ ദിവസക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ 150 രൂപയ്ക്കു ജോലി ചെയ്യാനും ഇവര്‍ തയാറാണ്. അതിനാല്‍ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികള്‍ ഇത്തരക്കാര്‍ക്കു മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതായും ഭാസ്കര്‍ റാവു പറഞ്ഞു.

English Summary: Around three lakh bangladesh refugees in bengaluru says city police commissioner