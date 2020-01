തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ സെന്‍സസ് വിജ്ഞാപനമിറക്കി. 31 ചോദ്യങ്ങളുമായാണ് ഒന്നാംഘട്ട സെന്‍സസ് വിജ്ഞാപനം. വീട്, ജലലഭ്യത, ശുചിമുറി, വൈദ്യുതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യങ്ങള്‍. കേന്ദ്രനിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് പൊതുഭരണവകുപ്പിന്‍റേതാണ് നടപടി.



English Summary: Census procedures to start soon in Kerala