ഇനി മുൻപിലുള്ള ദൗത്യം ‘ബാക്ക് ട്രാക്കിങ്’; കൊറോണയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവയെല്ലാം

തിരുവനന്തപുരം∙ കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധയുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു വന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ ‘ബാക്ക് ട്രാക്കിങ്’ എന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് അധികൃതർക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ചൈനയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങിയ വ്യക്തി അവിടെനിന്നും വീടുവരെ എത്തുന്നതിനിടയിൽ അടുത്തിടപഴകിയ എല്ലാ ആളുകളെയും ബാക്ക് ട്രാക്കിങ്ങിലൂടെ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കേണ്ടിവരും.

ചൈനയിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്ന ആളുകൾ അവരുടെ യാത്രാവിവരം സർക്കാരിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അധികൃതർക്ക് നടപടികൾ എളുപ്പത്തിലാകും. അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാരേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുകയെന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യംകൂടി സർക്കാരിനുമേൽ വന്നുചേരും. ചൈനയിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്ന പലരും ആശുപത്രികളിൽ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടില്ല. നിർബന്ധമായും ആശുപത്രികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചത് ഇക്കാരണത്താലാണ്.

കൊറോണ അണുബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ചൈന, മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നു കേരളത്തില്‍ എത്തിയവര്‍ അടുത്ത 28 ദിവസം നിര്‍ബന്ധമായും വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ കഴിയണം. വൈദ്യസഹായത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമേ വീടുവിട്ടു പുറത്തു പോകാന്‍ പാടുള്ളൂ. ഇതിനുവേണ്ടി ദിശ നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് (04712552056) നിർദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ പുറപ്പെടാവൂ. രോഗ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരെ വീട്ടില്‍ തന്നെ പാര്‍പ്പിച്ചാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. അപൂര്‍വം ചിലര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാതെ വീടിനു പുറത്തു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായും ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.

ഏകദേശം 2500 ഇന്ത്യക്കാർ ചൈനയിൽ കോറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ഇടങ്ങളിലുണ്ടെന്നാണു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പ്രാഥമിക കണക്ക്. രണ്ടു മുതൽ 14 ദിവസം വരെയുള്ള കാലയളവിലാണു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത്. 75% പേരിലും വൈറസ് ബാധ കാര്യമായ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്കാണു വൈറ്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ വേണ്ടത്.

ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ വൈറസ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കില്ല. നേരത്തെ രോഗികളായിരുന്നവരിലും ഗർഭിണികളിലുമെല്ലാം വൈറസ് ബാധ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ചൈനയിൽനിന്ന് വന്നവരും അവരുമായി ഇടപഴകിയവരും മാത്രമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ചൈനയിൽ പോയവർക്ക് മാത്രമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും. ഇതിനാൽ ആശങ്കപ്പെടാതെ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു.

ഓരോ ആശുപത്രിയിലും നോഡല്‍ ഓഫിസറിന്റെയും സൂപ്രണ്ടിന്റെയും ഐസലേഷന്‍ സംവിധാനത്തിന്റയും ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടശേഷം ഐസലേഷന്‍ ചികിത്സാ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ മുറിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകണം. ഇതിനു വേണ്ടി ഒപി, അത്യാഹിത ഭാഗത്തേക്കു പോകേണ്ടതില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്കു രോഗം പകരുന്നത് തടയാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്രമീകരണം.

അണുബാധയുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളില്‍നിന്നു മടങ്ങി വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ:

∙ വീട്ടിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം കര്‍ശനമായി ഒഴിവാക്കണം

∙ ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയതും വായു സഞ്ചാരമുള്ളതുമായ മുറിയില്‍ കഴിയണം

∙ പാത്രങ്ങള്‍, കപ്പ്, ബെഡ് ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയവ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കരുത്.

∙ തോര്‍ത്ത്, വസ്ത്രങ്ങള്‍, കിടക്കവിരി മുതലായവ ബ്‌ളീച്ചിങ് ലായനി(1 ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ 3 ടീസ്പൂണ്‍ ബ്‌ളീച്ചിങ് പൗഡര്‍) ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകം കഴുകി വെയിലത്ത് ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

∙ ചുമയ്ക്കാനോ തുമ്മാനോ തോന്നിയാല്‍ തൂവാല, തോര്‍ത്ത്, തുണി തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടു വായും മൂക്കും മറയ്ക്കണം. ഇവ അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുസ്ഥലത്ത് തുപ്പരുത്.

∙ വീട്ടില്‍ സന്ദര്‍ശകരെ ഒരുകാരണവശാലും അനുവദിക്കരുത്.

