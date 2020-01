പൗരത്വ പ്രതിഷേധം; ഡിസംബറിലെ കേസിൽ ഡോ. കഫീൽ ഖാൻ മുംബൈയിൽ അറസ്റ്റിൽ

മുംബൈ∙ യുപിയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ അറുപതിലേറെ കുട്ടികൾ 2017ൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ജയിലിലായി വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞ ഡോ. കഫീൽ ഖാൻ, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതിന് അറസ്റ്റിൽ. കഴിഞ്ഞമാസം അലിഗഢ് മുസ്‍ലിം സർവകലാശാലയിലെ പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിച്ചതിനാണു ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് മുംബൈയിൽ എത്തി കഫീൽ ഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഡിസംബറിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഖാനെ മുംബൈ പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് യുപി പ്രത്യേക ദൗത്യ സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സർവകലാശാലയുടെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുകയും സമുദായ ഐക്യത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെന്നാണു ഖാനെതിരായ കേസ്.



English Summary: Dr Kafeel Khan Arrested By UP Police Over A Month After Speech In Aligarh