തൊഴിലുറപ്പ് ദിനങ്ങൾ 150 ആക്കി ഉത്തരവ്; എംഐഎസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ 2019 – 2020 വർഷത്തെ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ 50 ദിവസം അധികം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ്. തിരുവനന്തപുരം ഒഴികെയുള്ള 13 ജില്ലകളിലെ 1038 വില്ലേജുകളിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കാണ് 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നത് 150 ആയി ഉയർത്തി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ച ഉത്തരവിനൊപ്പം തൊഴിലുറപ്പ് എംഐഎസിൽ ഇതിനുള്ള മസ്റ്റർറോൾ എന്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നു സംസ്ഥാനതല തൊഴിലുറപ്പു മിഷൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രളയബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അപേക്ഷിച്ച വില്ലേജുകൾക്കെല്ലാം കേന്ദ്രം ഈ വർഷം തൊഴിൽദിനങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം കാസർകോട് ഒഴികെ 13 ജില്ലകൾക്കായാണ് സംസ്ഥാനം അപേക്ഷ നൽകിയതെങ്കിലും ഏഴു ജില്ലകൾക്കു മാത്രമാണ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉയർത്തി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകം 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവിന്റെ നേട്ടമുണ്ടാകും.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കാൻ വെറും 59 ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ബുധനാഴ്ച 50 തൊഴിൽ ദിവസങ്ങൾ അധികമായി അനുവദിച്ചുള്ള കേന്ദ്ര ഉത്തരവ്. എംഐഎസിൽ അധിക തൊഴിൽ എന്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തൊഴിലാളികളെക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനം തയാറായാലും ഏറി വന്നാൽ 40ൽ താഴെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ നേട്ടം മാത്രമേ തൊഴിലാളികളിലെത്തൂ എന്നതാണ് വസ്തുത.

കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉയർത്തിയുള്ള ഉത്തരവ് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും മാർച്ച് 15ഓടെ മാത്രമാണ് മിക്ക വില്ലേജുകളിലെയും എംഐഎസിൽ മസ്റ്റർറോൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നാമമാത്ര അധിക പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ മാത്രമാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കി ഇത്തവണ നേരത്തെ തന്നെ മസ്റ്റർറോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ജില്ലാ തൊഴിലുറപ്പ് മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം.

ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 2006ലാണ് പൊതുമിനിമം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് വർഷം 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. പ്രളയം, വരൾച്ച ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 150 ദിവസമായി ഉയർത്തി നൽകുന്നതാണ് പതിവ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മുതലുള്ള തൊഴിലുറപ്പ് കുടിശിക 845 രൂപ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ചയായ അപേക്ഷയെ തുടർന്നാണ് ഈ തുക കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചത്.

English Summary: Employment guarantee scheme days extended to 150 days in 13 districts of kerala